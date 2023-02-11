«ناسا» ترصد انفصال خيوط عملاقة من كتلة الشمس

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت لقطات فيديو صوّرتها وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لحظات انفصال خيوط عملاقة من كتلة الشمس قرب القطب الشمالي فيها، وهو أمر لم يرصد من قبل وأثار حيرة العلماء. ورصد الفيديو لـ«ناسا»، ابتعاد جزء من بلازما الشمس، التي هي غاز أيوني مكهرب وساخن عن كتلة هذا النجم، ثم يدور هذا الجزء في دوامة قطبية ضخمة، قبل أن يتجه إلى القطب الشمالي في الشمس.

ويثير هذا الأمر حيرة العلماء ويتكهنون بأن هذه الحركة متصلة بارتداد المجال المغناطيسي للشمس، ويحدث مرة كل دورة شمسية.