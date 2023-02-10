الفأر الأكبر سناً في العالم

المصدر: أ ف ب

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توصل خبراء كتاب "غينيس" إلى أن فأراً موجوداً في حديقة سان دييغو للحيوانات هو الأقدم في الأسر في العالم، وفق ما أفاد بيان أصدرته الحديقة الأربعاء.

فالحيوان الذي استوحيَ اسمه بات من اسم نجم أفلام "ستار تريك" باتريك سنيوارت، يبلغ تسع سنوات و209 أيام.

ولا يتعدى وزن بات ستة غرامات، إذ هو من نوع فأر المحيط الهادئ ذي الجيبين المنتشر على الساحل الجنوبي لولاية كاليفورنيا، بين لوس أنجليس وسان دييغو، ويُعَدّ من أصغر أنواع الفئران في أمريكا الشمالية.

وتعود تسمية هذا النوع إلى أن في خديه ما يشبه جيبين يستخدمهما لحمل الطعام ومستلزمات التعشيش.

ورأت المديرة المشاركة لحديقة سان دييغو للحيوانات ديبرا شاير في بيان أن لتسجيل الرقم القياسي باسم الفأر بات "دلالة رمزية، إذ يشكّل تقديراً للأنواع التي لا يألفها الجمهور نظراً إلى كونها غير جذابة، لكنّها ضرورية لعمل المنظومة البيئية".

وتؤدي القوارض الصغيرة بالفعل دوراً بالغ الأهمية في منظوماتها البيئية من خلال مساهمتها في تشتيت بذور النباتات ونثرها، وتعزيز نموها بواسطة الحفر.