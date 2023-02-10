قطرة عين تقتل شخصاً وتصيب ثلاثة بالعمى

المصدر: البيان

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كشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية بمدينة أتلانتا الأمريكية عن وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بالعمى من جراء استعمال قطرة عين.

وأوضحت أن تحقيقاً يجرى حالياً في مجموعة متعددة المراحل من العدوى البكتيرية المرتبطة باستخدام نوع من قطرات العين التي يجري بيعها دون وصفة طبية، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري، نقلاً عن صحيفة «أتلانتا جورنال».

وتمكَّن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بالاشتراك مع هيئات صحة محلية وعلى مستوى الولايات، من تحديد هوية 50 مريضاً من 11 ولاية هي: كاليفورنيا، وكولورادو، وكونيتيكت، وفلوريدا، ونيوجيرسي، ونيومكسيكو، ونيويورك، ونيفادا، وتكساس، ويوتا، وواشنطن، خلال الفترة من 17 مايو 2022 حتى 19 يناير 2023.

وقال أكثر المرضى المصابين بالزائفة الزنجارية؛ وهي نوع من البكتيريا المقاومة لأكثر أنواع المضادات الحيوية، إنهم استخدموا القطرة قبل إصابتهم بالمرض.

وذكرت محطة «إن بي سي نيوز» الإخبارية أن 11 مريضاً من بين الـ50 أصيبوا بعدوى في العين.

كما أصيب 3 أشخاص على الأقل بالعمى في عين واحدة، وكذلك أصيب البعض بعدوى في الجهاز التنفسي أو البولي، في حين تُوفي شخص عندما دخلت البكتيريا إلى مجرى الدم لديه.

وأكدت الدكتورة جيل ويذرهيد، أستاذة مساعدة لطب المناطق الحارة والأمراض المعدية في «بايلور كوليدج» في هيوستن، أن مقاومة هذه البكتيريا للمضادات الحيوية المعيارية هي ما يثير القلق الشديد.

وقالت: «علاجاتنا المعيارية لم تعد قادرة على علاج هذه العدوى».