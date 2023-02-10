طائرة «ناسا» المستقبلية دون نافذة أمامية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، النقاب عن طائرة تجريبية، لا تحتوي على نافذة أمامية تمكن الطيارين من رؤية ما يوجد أمامهم، وتطير بسرعة الصوت.

وقالت «ناسا» في بيان: «إن طياري وكالة الفضاء الأمريكية المدربين تدريباً عالياً، سيستخدمون بدلاً من النافذة، تقنية الواقع المعزز للتنقل في المجال الجوي المزدحم». وتستخدم الطائرة X-59 Quiet SuperSonic Technology، نظاماً جديداً يحل محل خط الرؤية المباشر للطيار.

حيث يساعد الطيارين في اكتشاف الطائرات الأخرى بشكل أسرع مما يمكنهم من خلال الزجاج الأمامي العادي، حسب «سكاي نيوز». وتتميز الطائرة الجديدة بمقدمة مميزة يبلغ ارتفاعها 38 قدماً، مصممة لجعلها أكثر ديناميكية هوائية عندما تحلق بسرعات عالية.

وأشارت «ناسا» إلى أن «الهدف من X-59 هو خفض صوت الانطلاق المرتفع، الذي يأتي مع السفر بسرعة أكبر من سرعة الصوت»، لافتة إلى أنه «في حال نجاحها، يمكن أن تقود الرحلات التجريبية الطريق إلى تقليل أوقات الرحلات بشكل كبير».

وبسبب «الأنف» (المقدمة) الفريد للطائرة، فإن الطيار سيجلس بالقرب من منتصف الطائرة، دون وجود نافذة أمامه.