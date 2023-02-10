قسم شرطة يطالب السكان بإضحاك ضباطه

المصدر: (دبي - البيان)

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طالب قسم شرطة في ولاية أيداهو الأمريكية، سكان المدينة بإضحاك ضباطه إلى الحد الذي قد يتسبب بإصابتهم بنوبة قلبية من شدة الضحك. ويقتضي التقليد أن يقوم أهالي المدينة بإرسال بطاقات ملونة على شكل قلوب ويكتبون فيها ملاحظاتهم على أداء رجال الشرطة بشكل ساخر، وكذلك رسومات مضحكة، حسب «سكاي نيوز».

وأوضح قسم الشرطة أنه سيتلقى تلك البطاقات طوال فبراير الجاري، مشيراً إلى أنه تلقى عدداً منها وعمل على تعليقها بكافة أرجاء قسم الشرطة، وأن الضباط يقرأون تلك البطاقات ويضحكون كثيراً، لدرجة جعلت القسم يصف هذا التقليد بـ «نوبة قلبية» من كثرة الضحك.