يصدم حضانة بحافلته ويقتل طفلين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدم رجل، بصورة متعمّدة، بحافلته حضانة قرب مونتريال في كندا، أمس، ما تسبب في مقتل طفلين وجرح آخرين.

وقال بيار بروشيه، قائد شرطة مدينة لافال في ضاحية مونتريال حيث حصلت المأساة: «نعتقد أن ما حصل متعمد، لكننا لا نعرف الدافع».

وأوضح بروشيه أن السائق، البالغ 51 عاماً، أوقف بعيد الحادثة بشبهة القتل والقيادة الخطرة، وكان يخضع للاستجواب بعد ظهر أمس، وليس لديه سوابق قضائية.

وأشارت الشرطة إلى أنه لم يتمّ توجيه الاتهام إليه حتى الساعة وملابسات المأساة لا تزال غامضة.

وأفاد شهود عيان أن أهالي جاؤوا لتوصيل أطفالهم إلى الحضانة، أوقفوا الرجل الذي بدا مضطرباً.

وقالت فرق الإنقاذ في كيبيك إن واحداً من الضحيتين قُتل في المكان، أما الثاني فتوفي بعد تلقيه إسعافات، وليس هناك خطر على الأطفال الستة الآخرين الذين أُدخلوا إلى المستشفى، وليس هناك أي جريح بالغ.

وقال أحد الآباء لـ«راديو كندا»، قبل أن يجهش بالبكاء: «لقد أسهمتُ في توقيف السائق الذي خرج من الحافلة».

وبحسب زوجته، فإن الأهالي الذين كانوا حاضرين لحظة الحادثة رأوا السائق «يصدم بشكل متعمّد الحضانة».

ولا يزال طوق أمني مفروضاً حول المكان، مع انتشار عشرات سيارات الإسعاف والشرطة.

كما أُشعلت أضواء كبيرة حول المبنى المتضرر، وكانت مروحية تحلّق فوق المنطقة بين الحين والآخر.

وعبَّر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن أسفه، قائلاً: «نحن جميعاً في حالة صدمة».

وأضاف ترودو: «لا يمكنني أن أتصوّر ما تمرّ به العائلات».