سويسرا تعيد إلى البيرو منحوتة عمرها 2500 عام

المصدر: (جنيف - أ ف ب)

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أعادت سويسرا، أمس، رأساً كبيراً منحوتاً بالحجارة إلى البيرو، يعود تاريخه إلى نحو 2500 عام، وينتمي إلى إحدى أقدم الحضارات في البلاد، وفق ما أعلن المكتب الثقافي السويسري. وأُحضرت المنحوتة البالغ وزنها نحو مئتي كيلوغرام، إلى سويسرا، بواسطة شاحنة في عام 2016، من ألمانيا، بناءً على طلب تاجر فنون ألماني.

وأفاد المكتب الفدرالي للثقافة في سويسرا، في بيان، بأنه لم يتم التصريح بشكل صحيح عن المنحوتة، بوصفها أصولاً ثقافية. وقد صودرت لاحقاً، لوجود «شكوك مثبتة» عن أخذها بشكل غير قانوني من البيرو.