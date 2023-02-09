«قارئة بطيئة» تعيد كتاباً بعد استعارته 56 عاماً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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عندما استعارت السبعينية البريطانية، ليزلي هاريسون كتاباً باللغة الألمانية عام 1966 للتحضير للامتحان المدرسي كانت تبلغ من العمر 14 عاماً فقط، وبدلاً من إعادته بعد 21 يوماً كما تقتضي الإجراءات، احتفظت به نحو 56 عاماً، وأعادته أخيراً إلى مكتبة كلينغورث في شمال تينيسايد بإنجلترا.

وتذكرت ليزلي البالغة من العمر 70 عاماً، ضرورة إعادة الكتاب بعد أن أعلنت المكتبة في نوفمبر 2022 أنها ستلغي جميع الرسوم المتأخرة على الكتب المستعارة. وكان هدف المكتبة تشجيع الناس على زيارة المكتبة ولذلك أعلنت أيضاً عن مسابقة يفوز بها الكتاب الذي تأخر موعد استحقاقه مدة أطول، مع حصول الفائز على قسائم لمراكز الرياضة والترفيه التابعة لمجلس شمال تينيسايد.

وفازت هاريسون بالمسابقة بأغلبية ساحقة. ونشر المجلس عبر الإنترنت صورة لها وهي تعيد الكتاب وكتب: «اندهش الموظفون في مكتبة كلينغورث عندما أحضرت ليزلي هاريسون من سيريمور كتاب اللغة الألمانية الذي استعارته في أبريل 1966 عندما كانت بعمر 14 عاماً». فعلق أحد مستخدمي فيسبوك قائلاً: «لنقل إنها قارئة بطيئة لا غير».