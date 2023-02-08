روبوت فريد من نوعه.. يذوب ويتحول إلى مادة صلبة

المصدر: خالد خليفة - البيان

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توصل العلماء إلى ابتكار روبوت صغير فريد من نوعه يمكن أن يذوب ويتحول إلى مادة صلبة للخروج من القفص وذلك لاحتوائه على مادة تسمى جاليوم ، معدن له نقطة انصهار منخفضة، ومدمج بجزيئات مغناطيسية.

تم تقديم الميكروبوت المتغير الشكل كجزء من دراسة بحثية في الجسيمات الدقيقة المعدنية والمعروفة باسم المادة الانتقاليّة في المرحلة المغناطيسيّة والتي يمكن أن تتحول من شكل إلى آخر وتتحرّك بسرعة، ويمكن التحكم بها عن طريق مغناطيس لتحريك الروبوت أو إذابته أو شده.

سلط مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة Matter الضوء أيضًا على كيفية استخدام الروبوت في العمليات الجراحية في فيديو يظهر كيف يمكن استخدام الروبوت لإزالة جسم غريب من معدة بشرية نموذجية.