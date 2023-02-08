10 «أمحاح» في 4 بيضات

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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العثور على «محيّن» في بيضة واحدة يعد أمراً استثنائياً، فكيف إذا حصل ذلك في ثلاث بيضات على التوالي خلال وجبة واحدة؟! هذا ما حصل مع البريطاني، كريس تولي، خلال إجازة كان يقضيها في سنتر باركس بالمملكة المتحدة، ثم جاءت المفاجأة الكبرى في بيضة رابعة كسرها ليظهر أمامه في المقلاة أربعة «أمحاح»، في حدث يعد نادراً للغاية.

قال الممرض البالغ 26 عاماً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن إعداده قلاية بيض: «كسرت ثلاث بيضات وكانت جميعها زوجية المح، ثم جاءت الأخيرة بأربعة أمحاح. كيف تحصل على هذا العدد من الأمحاح في علبة واحدة؟ الأمر عشوائي وغريب». وقد اكتشف كريس تولي، من مدينة شيفلد البريطانية، مدى غرابة الأمر، عندما بحث عن الموضوع على الإنترنت.

فوفقاً لخدمة معلومات البيض البريطانية، «بيضة واحدة من كل ألف بيضة هي عبارة عن مح مزدوج»، بينما تكون احتمالات المح الرباعي واحدة من كل 11 مليار بيضة. وبعد تلك الحادثة شعر كريس بأنه محظوظ، فجرب تذكرة يانصيب، لكنها لم تفز. وقد تحسر على سبب تركيز حظهما على عدد الأمحاح في البيض بدلاً من اليانصيب.