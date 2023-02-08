«جيمس ويب» يرصد كويكباً صغيراً «بالصدفة»

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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رصد علماء فلك أوروبيون «عن طريق الصدفة» من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كويكباً بحجم مدرج الكولوسيوم الروماني في حزام الكويكبات الرئيسي الواقع بين كوكبي المريخ والمشتري. وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، الاثنين، إلى أن هذا الكويكب الذي يراوح عرضه بين مئة ومئتي متر، هو أصغر جرم فضائي يُرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى اليوم. وأضافت في بيان أن «الكويكب رصده علماء الفلك الأوروبيون عن طريق الصدفة». واكتشف الكويكب أثناء معايرة كاميرا «ميري» للمراقبة العاملة بالأشعة تحت الحمراء، وذلك نتيجة تعاون بين الأوروبيين والأمريكيين.