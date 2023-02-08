الفتاة الأطول في العالم تشغل 6 مقاعد بالطائرة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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قالت الفتاة الأطول في العالم، التركية رميسا جيلجي، إنها اضطرت إلى حجز 6 مقاعد بالطائرة التي تقلها إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي من أجل ضمان تجربة سفر مريحة.

ولأن السفر يمثل تحدياً لها، لم تقم جيلجي، التي يصل طولها إلى 7 أقدام و0.7 بوصة، برحلة جوية حتى عام 2022، وفقاً لمحطة «تايمز ناو نيوز» التلفزيونية الهندية، لكن الآن بعد أن بلغت الـ26 من عمرها، فإنها تحاول تحويل مساوئ الطول المفرط إلى مزايا يومية تساعدها في عيش حياة أفضل، وتقول: «يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت».

تم تشخيص جيلجي، الحاملة للقب أطول امرأة في العالم منذ عام 2014، بمتلازمة «ويفر» في عمر مبكر، وهي تحتاج للجوء إلى كرسي متحرك باستمرار، وفوق ذلك، تعاني من الجنف الذي يصعب عليها الجلوس لفترة طويلة.

كانت قد استقلت أول رحله طيران لها في سبتمبر 2022 إلى سان فرانسيسكو، ومن أجل ضمان راحتها خلال الرحلة التي استغرقت 13 ساعة، أزالت شركة الطيران ستة مقاعد اقتصادية وحولتها إلى نقالة مؤقتة.