إنقاذ عائلة سورية بعد 40 ساعة من تحت الركام "فيديو"

المصدر: وكالات

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وسط المأساة وارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا،ما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض و عقب الزلزال المدمر في سوريا، تداول راود مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبث الفرح في قلوب السوريين والعالم أجمع عن إنقاذ عائلة كاملة بعد أكثر من 40 ساعة من عمليات الإنقاذ للدفاع المدني في الشمال السوري.

وظهر عناصر الإنقاذ وهم يحتفلون بخروج فرد وراء الآخر وسط صرخات الفرح وهتافات الفرحة. وكان فريق إنقاذ قد أعلن اليوم "لثلاثاء" أن 900 شخص على الأقل لقوا حتفهم في شمال غربي سوريا، وأصيب 2300 آخرون ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد "بشكل كبير"، بحسب العربية نت.

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن 812 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 1449 في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب وطرطوس.

إنقاذ عائلة سورية بعد 40 ساعة من تحت الركامhttps://t.co/du5ZIVVWSk pic.twitter.com/5Eozw2YdLo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 7, 2023