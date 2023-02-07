أقوى الزلازل في آخر 100 عام
تتزايد كل لحظة حصيلة القتلى والمصابين والمشردين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آثاراً مدمرة في الأرواح والممتلكات.
ويعتبر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا من الزلالزل المدمرة حيث كان بقوة 7.9 درجات بمقياس ريختر وراح ضحيته أكثر من 6 آلاف شخص حتى الآن في البلدين المتجاورين.
وهذه أمثلة لأشهر الزلازل التي سجّلت ما بين 7- 9 درجات على مقياس ريختر، وخلفت نتائج تدميرية خلال الـ100 عام الأخيرة بحسب سكاي نيوز.
زلزال الإكوادور وكولومبيا 1906
الخسائر البشرية: 1500 قتيل
القوة: 8.8
نتائج أخرى: موجات تسونامي على طول ساحل أميركا الوسطى
زلزال تركيا 1939
الخسائر البشرية: 30 ألف شخص.
القوة: 7.8
زلزال التبت 1950
الخسائر البشرية: 780 قتيلا
القوة: 8.6
نتائج أخرى: انهيارات أرضية ضخمة وتشققات كبيرة
زلزال كامتشاتكا في روسيا 1952
لم يسجل خسائر بشرية
القوة: 9.0
نتائج أخرى: هزات ارتدادية وموجات تسونامي وصلت للولايات المتحدة
زلزال تشيلي 1960
الخسائر البشرية: 6.000 قتيل
القوة: 9.5 درجات بمقياس ريختر
نتائج أخرى: موجات تسونامي ضخمة
زلزال ألاسكا العظيم 1964
الخسائر البشرية: 130
القوة: 9.3
نتائج أخرى: موجات تسونامي وهزات ارتدادية
زلزال إسطنبول بتركيا 1999
الخسائر البشرية: 17 ألف قتيل
القوة: 7.6
نتائج أخرى: تشريد مئات الآلاف، وانهيار عشرات الآلاف من المباني، وتحوّل مدينة أزميد إلى منطقة منكوبة.
زلزال سومطرة في إندونيسيا 2004
الخسائر البشرية: 226 ألف شخص ومليون مشرد
القوة: 9.1
نتائج أخرى: موجات تسونامي ضخمة ضربت 14 دولة
زلزال اليابان 2011
الخسائر البشرية: 15 ألف قتيل
القوة: 9.0
نتائج أخرى: 50 هزة ارتدادية
قدّر البعض قوة الزلزال بثمانية أضعاف قوة القنبلة التي سقطت على هيروشيما
زلزال مولي في تشيلي 2010
الخسائر البشرية: 600 قتيل
القوة: 8.8
نتائج أخرى: 100 ألف مشرد وموجات تسونامي عاتية تسبّبت في تدمير عشرات القرى
يُضاف لما سبق زلازل ضربت الكثير من البلدان، على مقياس درجات أقل، لكن خلفت تدميراً واسعاً، منها في الشرق الأوسط زلزال مصر عام 1992، بدرجة 5.8، تسبب في وفاة 545 شخصا وتدمير مئات المباني.