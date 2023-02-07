تحذير من مكمل «الأندروستينديون»

المصدر: (دبي - البيان)

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حذرت دراسة طبية حديثة من المخاطر الجسيمة المترتبة على أخذ «الأندروستينديون»، وهو أحد المكملات التي يتم بيعها للرياضيين، لمساعدتهم على بناء العضلات بسرعة، ورفع مستويات هرمون التستوستيرون. ووفقاً لدراسة نشرت مؤخراً في مجلة Molecules، فإنه يمكن للأطباء تقديم جرعات «الأندروستينديون» للوقاية من بعض الأمراض المزمنة أو علاجها، إلا أن لذلك العديد من الآثار الجانبية.

وبحسب موقع «مايو كلينيك» الطبي، فإن أخذ مكملات «الأندروستينديون» على المدى الطويل من قبل الرجال، يمكن أن يؤدي إلى أضرار في الخصوبة.