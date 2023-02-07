استكشاف المناخ القطبي على مدار مليون عام

المصدر: (دبي - البيان)

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استخرج أعضاء البعثة الروسية الـ68 في أنتاركتيكا نواة جليدية عمرها مليون عام من أعماق نهر جليدي فوق بحيرة «فوستوك» في القارة القطبية الجنوبية، وفقاً لـ«تاس». ويقوم العلماء باستكشاف مناخ الأرض في الماضي البعيد، مما سيساعدهم على فهم سبب ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والاحتباس الحراري في عصرنا.

صرح بذلك ألكسندر ماكاروف، نائب مدير معهد أبحاث القطبيْن الشمالي والجنوبي. وقال: «بعد دراسة البيانات الخاصة بتغير المناخ والمحفوظة في لب الجليد، سيتمكن العلماء من طرح فرضيات حول الأسباب المحتملة للتحولات المناخية وسرعاتها وعواقبها».