خطة لإعادة طائر انقرض قبل 400 عام

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة هندسة وراثية خطتها لإعادة الحياة إلى طائر الدودو المنقرض منذ أكثر من 400 عام، وفق «ديلي ميل». والدودو طائر لا يطير، وهو أحد أشهر المخلوقات المنقرضة على هذا الكوكب.

مع التقدم العلمي، وبفضل خلق أول تسلسل ناجح للجينوم الكامل العام الماضي، يعتقد الخبراء بأن هناك إمكانية لإحياء طائر الدودو قبل نهاية العقد. وكشفت شركة «كولوسال بيوسينسز» الأمريكية الناشئة، ومقرها دالاس في تكساس، عن خطط «لإحياء» طائر الدودو بعد نحو أربعة قرون من القضاء عليه من جزيرة موريشيوس في القرن السابع عشر.