مسافر انتهى به المطاف في مونتانا بدلاً من سيدني

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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كان كينغسلي برونت من نيويورك بالولايات المتحدة، في طريقه لقضاء عطلة الأحلام في سيدني بأستراليا، عندما أصيب بصدمة، إثر مشاهدته جبالاً مكسوة بالثلوج من نافذة الطائرة التي كانت تقله، بدلاً من الرمال الذهبية لشاطئ بوندي في نيوساوث ويلز بأستراليا.

ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية ما قاله النيويوركي البالغ 62 عاماً لقناة «كي تي في كيو» التلفزيونية المحلية بعد أن أيقن أنه قام بحجز رحلته إلى مدينة سيدني الصغيرة بولاية مونتانا الأمريكية، بدلاً من المدينة الأسترالية، حيث قال «شاهدت قمة الجبال المغطاة بالثلوج البيضاء. فأدركت في تلك اللحظة أنني في ورطة».

وكان ما وراء هذا الخطأ مشكلة في الاختصارات المعتمدة، حيث التبس عليه الأمر فقرأ «إس – واي - دي» في مقابل «إس – دي- واي»، مطالباً أحدهم بإصلاح المشكلة.

وشرح برونت كيف اختلط عليه رمز المطارات، مما أدى إلى ارتكابه الخطأ الذي أوصله إلى بيلينغز بمونتانا الأمريكية.

وقد انتهى به الأمر في فندق محلي «بوتهيل ان» ينتظر رحلة العودة.