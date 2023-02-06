ماذا تفعل إذا داهمك زلزال في المنزل أو الشارع أو السيارة؟

المصدر: البيان

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ضرب زلزال مدمر بقوة 7.9 درجات بمقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا أوقع آلاف الضحايا والإصابات ودمر آلاف المنازل وشرد الكثير من العائلات.

وإليك بعض الإرشادات إذا وقع زلزال وأنت في المنزل أو الشارع أو السيارة وفق موقع" قناة الحرة":

إذا كنت في المنزل

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- انخفض أرضاً وحاول الاحتماء بساتر، كأن تنزل تحت منضدة، وتنتظر حتى تتوقف الهزة، أما إذا لم يوجد منضدة أو مكتب بالقرب منك، فغطِّ وجهك ورأسك بذراعيك واربض في إحدى زوايا المنزل.

- ابتعد عن الزجاج والنوافذ والجدران، وأي شيء قد يسقط مثل أدوات الإضاءة والأثاث.

- إذا كنت في السرير، فابق في مكانك واحمِ رأسك بوسادة. لكن إذا كان فوقك مصباح إضاءة ثقيل فانتقل إلى أقرب مكان آمن.

- لا تقف عند المداخل إلا إذا كنت متأكداً من أنها قوية وتستطيع التحمل.

- ابق في الداخل حتى تتوقف الهزة الأرضية، لا تخرج من المنزل أثناء الهزة، إذ أظهرت دراسة أن معظم الإصابات تحدث عندما يحاول الناس الانتقال من مكان إلى آخر داخل المبنى أو مغادرته كلياً أثناء الزلزال.

- لا تستخدم المصاعد.

- كن على علم أن الإضاءة قد تنقطع، وقد تعمل أجهزة إطفاء الحريق فجأة.

إذا كنت في الخارج

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- ابق هناك.

- تحرك بعيداً عن المباني وأعمدة الإضاءة، والأسلاك الكهربائية.

- ابق في الخارج حتى تتوقف الهزة، واعلم أن أحد أخطر الأماكن هو قرب مخارج المباني مباشرة وعند الجدران الخارجية.

إذا كنت تقود سيارة

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تأكد من التالي:

- توقف بأسرع ما تسمح به معايير السلامة وابق في السيارة. وتجنب التوقف بالقرب من أو أسفل المباني والأشجار والجسور وأسلاك الكهرباء.

- سر بالسيارة بهدوء بعد توقف الزلزال، وتجنب الطرق أو الجسور أو المنحدرات التي قد تكون قد تضررت جراء الزلزال.

إذا كنت تحت حطام

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- لا تشعل عود ثقاب أو ولاعة.

- لا تتجول أو تركل الغبار.

- غط فمك بمنديل أو قطعة ملابس.

- اطرق على أنبوب أو حائط حتى يستطيع رجال الإنقاذ تحديد مكانك، أو استخدم صفارة إذا كانت متاحة لك. قم بالصياح كحل أخير علما بأن ذلك قد يؤدي إلى استنشاق كميات خطيرة من الغبار.