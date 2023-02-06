مقتل سبعة أطفال ووالدتهم بحريق في منزل شرق باريس

المصدر: د ب أ

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قضى سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما ووالدتهم ليل الأحد الاثنين بحريق في منزلهم في شارلي-سور-مارن على مسافة نحو مئة كيلومتر شرق باريس، على ما أفاد الدرك وعناصر إطفاء.

وانتُشل الوالد الذي أصيب بحروق بالغة، من المنزل الواقع وسط هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها 2600 نسمة، ونُقل الى المستشفى، كما أضاف المصدران.

وأوضح الدرك أن الأطفال، وهم خمس فتيات وصبيان، والوالدَين كانوا ينامون في الطابق الثاني من هذا المنزل عندما اندلع الحريق. وأخطر الجيران عناصر الإطفاء بالحريق عند الساعة 12,52 صباحا (23,52 ت غ).

وأخمد الحريق في وقت مبكر من الصباح وفقا للدرك.

تعود آخر مأساة مماثلة إلى ليل 15-16 ديسمبر، حيث قتل فيها ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، بحريق مبنى من سبعة طوابق يقع في حي شعبي في فو-ان-فلان قرب ليون (جنوب شرق).

