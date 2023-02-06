تنفيذ الإعدام بحق متهم في جريمة هزت مصر

المصدر: البيان

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نفذت مصر حكم الإعدام بحق متهم في جريمة هزت مصر ألقى ابنيه في نهر النيل.

وكشف خالد عبدالرحمن، محامي محمود نظمي المتهم بقتل أولاده بعدما ألقاهما في نهر النيل بمركز فارسكور بمحافظة دمياط في مصر، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بالمتهم بسجن برج العرب.

وأوضح المحامي أنه تم تنفيذ حكم الإعدام على المتهم، اليوم الأحد، في سجن برج العرب بالإسكندرية حيث تسلمت أسرته جثمانه لدفنه في المقابر الخاصة بهم وفق القاهرة 24.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات، لأنه في 21 أغسطس 2018، قتل عمدا نجليه الطفلين ريان ومحمد محمود نظمي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منهما وقتلهما، وتحيين الفرصة لذلك حتى أتته، فاقتادهما بسيارته إلى حيث مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور، وألقاهما بمجرى نهر النيل، فسقطا حتى لقيا حتفهما غرقًا، كما حاز بقصد التعاطي جوهري مخدري الحشيش والترامادول، في غير الأحوال المصرح بهما قانونًا.

وفي 17 إبريل 2019، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار نسيم بيومي، بالإعدام شنقًا للمتهم بعد ورود موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، وفي 1 مارس الماضي، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم، وقضت بتأييد حكم إعدامه، حتى تم تنفيذه اليوم.