أرادت اللعب مع الدلافين فافترسها القرش

المصدر: (دبي - البيان)

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كانت مراهقة أسترالية تلهو مع أصدقائها في نهر سوان الذي يقسم مدينة بيرث الأسترالية، قبل أن تلقى حتفها بشكل مروع، نتيجة هجوم مفاجئ من سمكة القرش. وكانت الفتاة على متن دراجة مائية (جت سكي)، تلهو مع أصدقائها، قبل أن تباغتها سمكة قرش وتصيبها بجروح خطيرة توفيت على أثرها في نفس المكان، وفق «سكاي نيوز عربية».

وقالت الشرطة الأسترالية إنه بدا للأصدقاء أن هناك مجموعة من الدلافين تسبح بالقرب منهم، فقفزت الفتاة البالغة من العمر 16 عاماً في المياه، لتسبح بالقرب من هذه الدلافين الأليفة، ليتضح لاحقاً أن الدلافين كانت في الحقيقة أسماك قرش مفترسة.