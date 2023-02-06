لوحات فنية من النعال

المصدر: أبيوكوتا (نيجيريا) - رويترز

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يحول الفنان النيجيري يوجين كونبوي نعالا بلاستيكية تخلص منها أصحابها إلى لوحات ملونة في محاولة للمساعدة في تنظيف البيئة في بلد ينتشر فيه التلوث الناتج عن البلاستيك.

وما بدأ كمهمة في الكلية عام 2017، أصبح الآن وظيفة بدوام كامل لكونبوي. وفي الاستوديو الخاص به في مدينة أبيوكوتا بولاية أوجون بجنوب غرب نيجيريا يدرب كونبوي الفنانون المبتدئون الذين يرغبون في السير على خطاه ورسم لوحات بالنعال.

ووفقاً للأرقام الحكومية، تنتج نيجيريا ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنوياً ينتهي ببعضها في المحيطات والأنهار. والنعل هو الحذاء المفضل للعديد من النيجيريين. ويحصل كونبوي (30 عاماً) على هذه المادة اللازمة للوحاته في الغالب من مكبات النفايات والقمامة وضفاف الأنهار ثم يقوم بتطهيرها وغسلها في الاستوديو الخاص به قبل تقطيعها ولصقها على لوحة ليرسم وجه شخص. ويأتي إليه بعض العملاء بصور شخصية لهم يستخدمها في رسم لوحات لهم.