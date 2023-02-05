علماء يعيدون تمثيل حدث قتل الديناصورات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استخدمت مجموعة دولية من العلماء برامج خاصة لإعادة تمثيل التسونامي العملاق الذي يعتقد أنه قضى على الديناصورات من على وجه الأرض منذ ملايين السنين، وفق «روسيا اليوم».

ونشرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، مقتطفاً من محاكاة الكمبيوتر على «تويتر».

هذا الحدث الطبيعي المدمر، الذي قيل إنه أقوى بـ 30 ألف مرة من أي تسونامي مسجل، حدث عندما ضرب كويكب هائل مكاناً هو شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية حالياً. وأثار الاصطدام موجات بارتفاع 4.5 كيلومترات امتدت عبر الكرة الأرضية، كما يتضح من النموذج الجديد.