ابتكار جليد يدلّل على الحياة خارج الأرض

المصدر: دبي - البيان

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ابتكر علماء نوعاً جديداً تماماً من الجليد لا يطفو ولا يغرق - ويشبه الماء السائل أكثر من أي نوع آخر.ويمكن أن يحمل أدلة على الحياة خارج الأرض من خلال تقديم نظرة للعمليات التي تشكل محيطات زحل وأقمار المشتري، حيث يعتقد العلماء أنه قد توجد كائنات خارج الأرض. والشكل الجديد للجليد غير متبلور، خلافاً للجليد العادي، ما يعني أنه يحتوي على جزيئات في شكل غير منظم وتشبه السائل.

ويعتقد الباحثون أن الجليد العادي يمكن أن يخضع لقوى قص مماثلة في الأقمار الجليدية للنظام الشمسي الخارجي.