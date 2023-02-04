جندي سوداني يداعب أفعى ضخمة بطريقة تثير دهشة رواد مواقع التواصل "

المصدر: البيان

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انتشر فيديو لجندي سوداني وهو يلاعب أفعى ضخمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يخرج ثعبان "أصلة" ضخم من حقيبته، ويتلاعب به كأنه حيوان أليف.

وإزاء هذا الفيديو المتداول تضاربت أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه تهور قد يكلفه الكثير ورأى البعض الآىخر أنها شجاعة منقطعة النظير.

والأَصَلَةُ أو البُوَاءُ فصيلة من الثعابين العاصرة المنتشرة في غرب آسيا وشمال أفريقيا، كما تتواجد في أمريكا اللاتينية أيضا.

يتراوح طول ثعبان الأصلة الناضج من 1.5 متر إلى 5.5 أمتار وينتمي هذا النوع من الثعابين إلى عائلة البُويدا، وبالرغم من حجمها تعتبر أفاعي هذا النوع في المراحل البدائية من تطورها مقارنة بالأنواع الأخرى، لكنها تتميز أيضا بولادتها لصغارها بدون أن تضع بيضاً، بالإضافة إلى مقدرتها على تسلق الأشجار بالرغم من ثقل وزنها.

وتسمى هذه الثعابين أحيانا بالأصلة العاصرة وذلك لأنها تقتل فريستها بالعصر بعدما تلف جسمها حولها مما يؤدي إلى خنقها، ومن ثم تقوم بابتلاعها دفعة واحدة. غالبا ما تكون إناث البوا أطول من الذكور. وطول أطول أفعى بالعالم من أنواع الأصلة 10 م.

أخطر 10 أنواع افاعي تعيش في السودان

1 مامبا جيمسون

2 الافعى النفاثة

3 أفعى الجابون

4 الأفعى المقرنة

5 الجارية

6 الحارية المصرية

7 الأفعى المغزلية

8 أفعى بيتيس

9 أفعى غرب افريقيا الليلية

10 أفعى الليل الخضراء

متداول | أحد منتسبي القوات المسلحة السودانية يخرج "ثعبان أصلة" من حقيبة دراجته النارية ويثير دهشة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي#واكب_مجتمع pic.twitter.com/DfsdEjDwzs — واكب | Wakeep (@WakeepAr) February 3, 2023