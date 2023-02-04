رسائل تبوح بأسرار جديدة عن الأميرة ديانا

المصدر: البيان

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أُعلن أخيراً عن مزاد علني تُعرض فيه رسائل نادرة كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا إلى صديقيها سوزي وطارق قاسم.

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن موقع «تاتلير» أن الرسائل تكشف أفكار ديانا الخاصة بشأن طلاقها.

وكُتبت الرسائل على ورق رسمي من قصر كنسينغتون في الفترة من 1995 إلى 1996.

ومن المتوقع أن تُحقق جميع الرسائل، البالغ عددها 32 رسالة، مبلغاً قدره 90 ألف جنيه إسترليني.

وكان سوزي وطارق قاسم، اللذان يعيشان في لندن، قد أمضيا بعض الوقت مع الأميرة ديانا في السنوات السابقة على وفاتها.

وشوهدت ديانا وسوزي، على وجه الخصوص، يخرجان لتناول الغداء في مارلو، ويسيران على طول طريق فولهام، وحتى في قصر كنسينغتون.

وأكد خبراء أن هذه المجموعة، التي تضم أكثر من 30 رسالة وملاحظة مدونة، توضح سجية ديانا الدافئة والمحبة إلى حد كبير بطريقة ساحرة ومُبهجة.

وتعتذر الأميرة الراحلة، برسالة مؤرخة في 28 أبريل 1996، عن عدم تمكنها من حضور أوبرا توسكا.

وتقول: «أمرُّ بوقت عصيب للغاية، والضغوط شديدة جداً، وتأتي من جميع الجهات. من الصعب للغاية أحياناً الإحساس بالثقة بالنفس، وأنا اليوم في أسوأ حالاتي».

وفي رسالة أخرى، شكرت الصديقين على السماح لها بالبقاء معهما في عيد الميلاد، إذ كتبت: «شعرت بسعادة غامرة لدعوتي إلى مناسبة عائلية خاصة، وأنا أشعر بأنني واحدة من أفراد العائلة».

كما كتبت إلى قاسم، في 20 مايو 1996: «لو كنتُ قد عرفتُ قبل عام مضى ما سوف أمرُّ به من خلال هذا الطلاق، ما كنتُ لأوافق عليه أبداً، إنه أمر يائس وقبيح».