بعد 62 عاماً.. اكتشاف خطأ في فيلم «وا إسلاماه»

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكشف خطأ غريباً في فيلم «وا إسلاماه» الذي أُنتج قبل 62 عاماً.

وأظهرت الصورة المثيرة للجدل مشهد هجوم التتار على جيش المماليك في معركة عين جالوت في الجزء الأخير من الفيلم.

ولفت انتباه المهتمين باكتشاف الأخطاء الفنية ظهور سيارة «ميكروباص» في خلفية المشهد، الأمر الذي صنع حالة من الدهشة والطرافة على منصات التواصل.

وعلَّق بعض المتفاعلين على الصورة موضحاً أنه شاهد الفيلم التاريخي أكثر من مرة لكنه لم يلتفت إلى هذا الخطأ العجيب.

لكنَّ كثيرين ذهبوا إلى أن الفيلم يظل محتفظاً بقيمته الفنية بالرغم من وقوع بعض الأخطاء في صناعته.

يُذكر أن فيلم «وا إسلاماه» قام ببطولته الفنان الكبير الراحل أحمد مظهر مقدماً دور «قطز»، والفنانة لبنى عبد العزيز في شخصية «جهاد»، إلى جانب عدد من الفنانين، أبرزهم: عماد حمدي، وتحية كاريوكا، ومحمود المليجي، ورشدي أباظة، وفريد شوقي، وحسين رياض، وعباس فارس، ونعيمة وصفي، ومحمد صبيح، وزوزو حمدي الحكيم.

والعمل مأخوذ عن نص أدبي للكاتب الكبير علي أحمد باكثير، وسيناريو روبرت أندروز، وحوار يوسف السباعي، ومن إخراج أندرو مارتون، وإنتاج رمسيس نجيب، وعُرض أول مرة عام 1961.