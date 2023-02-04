نفوق باندا عملاق عمره 25 عاماً

المصدر: أ ب

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أعلنت حديقة حيوان ممفيس، أمس، نفوق ذكر الباندا العملاق لي لي.

وجاء في رسالة المتحدثة باسم حديقة الحيوان، ريبيكا وينشستر، بالبريد الإلكتروني، أن ذكر الباندا المولود في 18 يوليو 1998، نفق يوم الأربعاء، وأن سبب الوفاة لم يتحدد بعد لأن التحقيق الطبي ما زال جارياً.

وأوضح البيان أن «معنى اسم لي لي هو سعيد سعيد، وهو اسم يعكس شخصيته تماماً».

وأضاف: «كان لي لي دباً سعيداً يحب التهام التفاح، والاسترخاء وهو يغطي نفسه بالخيزران المقطع حديثاً، كما كان الحيوان المفضل لدى كل من عملوا معه على مر السنين».

وأودع لي لي حديقة الحيوان منذ عام 2003، وكان من المتوقع أن يعود إلى الصين قريباً مع أنثى الباندا يا يا، حيث انتهت مدة اقتراضه بموجب اتفاق مع الجمعية الصينية لحدائق الحيوان.

ويبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للباندا العملاقة في البرية نحو 15 عاماً، لكن يمكن أن تعيش حتى عمر 38 عاماً.