هل ألزمت مصر المصلين بسداد فواتير كهرباء المساجد؟

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

ونفت الوزارة أن تكون اتخذت هذا القرار ترشيداً للنفقات التي يجري توجيهها لبناء المساجد الجديدة.

وأكدت تحمُّلها سداد كل فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية، فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أياً كان استخدامها (سكناً أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أي نشاط إداري أو تجاري أو خلافه) فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمل ذلك على عداد المسجد.

وأشارت إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة، يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، دون أن يؤثر ذلك في الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة.