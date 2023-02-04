يقتل ابنته خنقاً ويسلّم نفسه للشرطة

المصدر: أ ف ب

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أقدم عراقي على ارتكاب جريمة وحشية تجرَّد فيها من معاني الأبوة، إذ قتل ابنته خنقاً بسبب خلافات عائلية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، في تغريدة على «تويتر»، أن طيبة العلي (22 عاماً) قُتلت على يد والدها ليلة 31 يناير في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأكد معن أن الشرطة المجتمعية، وهي القسم المعني بملفات العنف الأسري، قد تدخلت للوصول إلى حلول مناسبة ترضي الجميع لحل خلاف عائلي بصورة نهائية.

وقال إنه بعد اجتماع تمهيدي «فوجئنا في اليوم التالي، الذي كان من المفروض فيه أن نلتقي بهم مرة أخرى، بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية».

وأضاف أن المتهم «بعد أن قام بهذا الفعل، سلَّم نفسه لمركز الشرطة».