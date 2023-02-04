اكتشاف أحفورة دماغ سمكة واضح التفاصيل

المصدر: دبي - البيان

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تفاجأ عالم الأحافير مات فريدمان عندما اكتشف أحفورة دماغ سمكة مفصلة بشكل ملحوظ، عمرها 319 مليون سنة، أثناء اختبار التصوير المقطعي المحوسب لمشروع أوسع، وفق «ساينس ألرت».



ويقول فريدمان من جامعة ميتشيغان: «كان الدماغ يحتوي على كل التفاصيل بشكل ملحوظ، وقلت لنفسي، هل هذا حقاً دماغ ما أراه؟ لذلك، قمت بتكبير تلك المنطقة من الجمجمة لإجراء مسح ثانٍ عالي الدقة، وكان من الواضح جداً أن هذا هو بالضبط ما يجب أن يكون».



وعادة ما تكون الآثار الوحيدة المتبقية لهذه الحياة القديمة من أجزاء الحيوانات الصلبة التي يسهل الحفاظ عليها، مثل عظامها، نظراً لأن الأنسجة الرخوة مثل الدماغ تتحلل بسرعة.



ولكن في هذه الحالة، تسرب معدن كثيف، واستبدل الأنسجة التي من المحتمل أن تكون محفوظة لفترة أطول في بيئة منخفضة الأكسجين. وسمح ذلك للمسح بالتقاط ما يشبه تفاصيل أجزاء من الدماغ منها العصب القحفي والأنسجة الرخوة للأسماك الصغيرة.



