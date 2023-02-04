3 ملايين دولار.. دعوى تعويض عن «صدمة عاطفية»!

المصدر: دبي - البيان

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رفع رجل في سنغافورة دعوى قضائية ضد امرأة رفضته، مطالباً بتعويض قدره 3 ملايين دولار، بدعوى أنها تسببت في «صدمة عاطفية» لحياته، وفق «روسيا اليوم».

ورفع الرجل، المسمى ك.كاوشيغان، دعواه القضائية ضد نورا تان شو مي، بعد أن أخبرته أنها غير مهتمة بعلاقة عاطفية معه.

وأفاد المنشور بأن كاوشيغان، مدير شركة الطائرات دون طيار، رفع دعوتين قضائيتين ضد نورا، بما في ذلك دعوى قضائية تطالب بما قيمته 3 ملايين دولار، زعم فيها أن نورا تسببت في «ضرر لسمعته الممتازة وصدمة واكتئاب وآثار على حياته».

وادعى أنه بسبب الملاحظات التي أدلت بها، فقد خسر أرباحاً من شراكاته التجارية واضطر إلى دفع تكاليف باهظة للعلاج من أجل التغلب على صدمته.

أما الدعوى الثانية فكانت دعوى قضائية رفضها قاضي الصلح في وقت سابق من هذا الشهر، زعم فيها كاوشيغان أن نورا «انتهكت اتفاقهما» بشأن تحسين علاقتهما التي استمرت أربع سنوات، وطالبها بتعويض قيمته 22 ألف دولار.