زوجان يوفران المال بالعيش في سفينة سياحية

المصدر: دبي - البيان

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ذكرت صحيفة «ميرور» أن زوجين من الولايات المتحدة قررا العيش على متن سفينة سياحية؛ لأن تكلفة المعيشة عليها أرخص من دفع مصاريف المنزل. وتبعاً للمعلومات المتوافرة فإن «الزوجين أنجيلين وريتشارد بيرك تركا وظيفتيهما عام 2021، وحزما أمتعتهما وقررا العيش على متن سفينة سياحية تجوب العالم، وأشار الزوجان إلى أنهما كانا يحلمان دوماً بالسفر باستمرار، وبعد أن أجريا حسبة بسيطة اكتشفا أن الإبحار على متن سفينة سياحية ودفع 43 دولاراً يومياً، أرخص بكثير بالنسبة لهما من دفع أقساط قرض المنزل، لذا قررا خوض هذه المغامرة».