17 قتيلاً في حادث تصادم بين حافلة وشاحنة في باكستان

المصدر: أ ب

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قال مسؤول إنقاذ في وقت مبكر الجمعة إن اصطدامًا مباشرًا بين حافلة ركاب وشاحنة مقطورة مسرعة بالقرب من نفق في شمال غرب باكستان ليلا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 راكبًا، بينهم نساء وأطفال.

وقع الحادث في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا، بحسب مسؤول الطوارئ المحلي ووسائل الإعلام الحكومية.

قال مسؤول الإنقاذ رحمت الله ”لقد نقلنا جميع القتلى والجرحى إلى مستشفى في كوهات”.

أظهرت لقطات تلفزيونية صورا للحافلة المدمرة.

أعرب عزام خان، رئيس الوزراء المؤقت في الأقليم، عن حزنه العميق والشديد جراء الحادث المأساوي.

اصطدمت حافلة ركاب يوم الأحد بعمود وسقطت من أعلى جسر في إقليم بلوشستان ما أدى إلى اندلاع حريق وسقوط 40 قتيلا.

تشيع حوادث المركبات المميتة في باكستان بسبب البنية التحتية السيئة للطرق وتجاهل قوانين المرور.