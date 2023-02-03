تفاصيل كشف ومداهمة أكبر مصنع للمخدرات في تاريخ الكويت

المصدر: البيان

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داهمت قوات الشرطة الكويتية يوم أمس الخميس، مقراً كبيراً لتصنيع المخدرات، لتكتشف لاحقاً أنه أكبر مصنع للمخدرات يتم مداهمته في تاريخ الكويت، حيث عثرت السلطات بداخله على حوالي 15 مليون حبة لاريكا ومواد أخرى مخدرة، وأكثر من نصف طن من البودرة الخام ومكائن تصنيع السموم.

وبحسب السلطات فإن «قيمة المخدرات المضبوطة تتعدى 30 مليون دينار»، مشيرة إلى أن رجال المكافحة تمكنوا من ضبط مواطنين في العقد الخامس من عمرهما، وهما العقل المدبر لإدارة المصنع وترويج السموم، ويساعدهما هندي وسيلاني. وفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية.

وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهمين عن وجود عصابة دولية منظمة تقف خلفهم، وتستهدف إغراق الكويت بمؤثرات عقلية خطيرة، حيث أرسلت لهم بودرة خام اللاريكا ومكائن كبس الأقراص من الصين.

وأكدت المصادر دخول الإنتربول على خط القضية لملاحقة هذه العصابة الدولية ومتهمين آخرين، لافتة إلى أن 8 ملايين حبة لاريكا كانت معدة للتهريب إلى دولة مجاورة.

وأضافت المصادر أن المصنع قائم منذ سنة في الوفرة ويمتد على مساحة ألفي متر مربع، وملحق به مخزن سري لتخزين المواد الخام المخدرة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تواصل الجهود لمحاصرة المهربين والمروجين.