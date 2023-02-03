تمثال لإمبراطور روماني في زي هرقل

المصدر: روما ــ رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

عثر على تمثال بالحجم الطبيعي لإمبراطور روماني في هيئة البطل الأسطوري هرقل أثناء أعمال إصلاح بالقرب من طريق أبيان (أبيا أنتيكا)، أول طريق سريع في روما القديمة.

وظهر وجه التمثال أولاً حين كانت جرافة تحطم الأنابيب القديمة لتستبدل بها جديدة. وتدخلت عالمة الآثار المشرفة على العمل على الفور. وقالت فرانشيسكا رومانا باوليلو، عالمة الآثار في متنزه أبيا أنتيكا لـ«رويترز»: «ظهر الوجه وأدركنا على الفور أنه شخصية ترتدي زي هرقل». وتم اكتشاف التمثال الرخامي الذي يتخذ هيئة هرقل في 25 يناير الماضي في متنزه سكوت بارك.