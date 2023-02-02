خناجر توت عنخ آمون تؤكد أسطورة الكائنات الفضائية

المصدر: البيان

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أعادت بعض الخناجر الأثرية المكتشفة مع مومياء الملك المصري توت عنخ آمون تأكيد أسطورة وجود كائنات فضائية.

وكشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، أمس، خلال برنامجه «الطبعة الأولى» عبر قناة «الحياة»، أنه تم اكتشاف خناجر مع مومياء الفرعون مصنوعة من مواد لا توجد إلا في النيازك الفضائية، مؤكداً أن مكوناتها غير موجودة على كوكب الأرض مطلقاً.

ووصف المسلماني توت عنخ آمون بأنه «ميغا ستار» الفراعنة، موضحاً أنه أشهر فرعون في العالم، ويتابع العالم أجمع أخباره.

وقال إن واقعة الخناجر تلك تثبت نظريات وجود فضائيين في مصر، أو قدرة القدماء المصريين على السفر إلى الفضاء وجلب معادن وخامات منها، مشيراً إلى أن المادة التي صُنعت منها الخناجر ربما جلبها الفراعنة عند سفرهم إلى الفضاء.

وأشار إلى أن مجلة «لوكسبرس» الفرنسية نشرت أخباراً عن فيلم وثائقي تناول قصة بعثة أثرية روسية كانت موجودة بمصر فترة الستينيات، ونجحت في جلب مواد إلى روسيا وسرقتها المافيا.

وأكد أن الفيلم تحدث عن كائنات فضائية كانت موجودة أثناء بناء الأهرام، لافتاً إلى أن هناك مقابر للكائنات الفضائية بجوار الأهرام.

وذكر أن المستشار العلمي للكرملين تبنى هذه النظرية، مشدداً على وجود اهتمام كبير بالحضارة الفرعونية.

ونفى المسلماني وجود أي ضرر من دعاوى بناء الفضائيين للأهرام، منوهاً بأن مصر تمتلك وثائق تؤكد أن المصريين وحدهم هم بناة الأهرام.