روبوت يطير بقوة الرياح والضوء

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

طور علماء من جامعة تامبيري في فنلندا روبوتاً بحجم 0.2 بوصة (4 ملم)، يستخدم طاقة الرياح والضوء للتحليق في الهواء.

ويزن «الروبوت الجوي الطائر»، الذي يعتمد على تجميع المواد السريعة الاستجابة للضوء - FAIRY - نحو 1.2 ملليغرام فقط، ما يعني أنه يمكن نفخه، حتى بواسطة نسيم لطيف.

ويشبه الروبوت حسب «روسيا اليوم» بذور الهندباء، بشعيرات فائقة النعومة، تنبثق من جناحين يرفرفان برفق عند تنشيطهما بالضوء. وسيقوم الباحثون بتوسيع حجمه إلى حوالي 4 بوصات (10 سم)، بحيث يمكن استخدامه لحمل الأجهزة الإلكترونية الدقيقة.