عربي ضمن أفضل 100 مصمم عالمي

المصدر: دبي - البيان

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اختير المصمم العربي آدم عفارة، ضمن قائمة أفضل 100 في العالم لعام 2022 من قبل مجلة DWP Insider. وأعلنت مجلة DWP Insider عن قائمتها لأفضل المصممين والمنسقين في عام 2022 من مختلف أنحاء العالم، وذلك في مجال تصميم حفلات الزفاف الفاخرة.

وعبر «إنستغرام» كتب عفارة: «كل الشكر والامتنان DWP_Congress على اختياري ضمن قائمة أفضل 100 مصمم ومنسق حول العالم».

ويشتهر المصمم آدم عفارة في مجال تنسيق الحفلات والمناسبات عبر علامته التجارية Events By Adam Afara، كما حصد عفارة 44 جائزة عالمية، فضلاً عن كونه أول عربي يشارك في تصميم حفل توزيع جوائز الأوسكار العالمي، ويعتبر الخيار الأول لنخبة من أشهر نجوم الفن في العالم.