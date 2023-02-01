1000 أعمى يبصرون بلفتة من «يوتيوبر» شهير

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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قام نجم معروف على «يوتيوب» بمساعدة ما لا يقل عن ألف شخص على استعادة بصرهم، برعايته عمليات جراحية تستغرق 10 دقائق فقط. الرجل واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون نشر مقطع فيديو أخيراً يظهر لقطات لطيفة لمرضى استعادوا بصرهم بعد الانتهاء من جراحة إزالة المياه البيضاء. وعمل نجم «يوتيوب» «مستر بيست» مع الطبيب وجراح العيون جيف ليفنسون في جاكسونفيل فلوريدا.

وهذا الأخير ينسق برنامج «هبة البصر» منذ أكثر من 20 عاماً موفراً جراحات لإعتام عدسة العين مجاناً للمرضى غير المؤمنين صحياً.

قال ليفنسون في مقطع الفيديو: «نصف المصابين بالعمى في العالم يحتاجون إلى عملية جراحية مدتها 10 دقائق» في إشارة إلى جراحة تصحيح المياه البيضاء.

وأوضح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية أن ما ألهمه لمساعدة الناس خضوعه شخصياً لجراحة إزالة المياه البيضاء، مضيفاً: «في الأيام الأولى التي أعقبت عمليتي لإعتام عدسة العين، ذُهلت كم كان العالم مشرقاً وجميلاً وحيوياً، ولكنني شعرت بالصدمة من فكرة أن هناك ربما 200 مليون شخص حول العالم مكفوفون أو شبه مكفوفين بسب إعتام عدسة العين».