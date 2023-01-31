205 ملايين مشترك في منصة سبوتيفاي للموسيقى

المصدر: د ب ا

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أعلنت شركة منصة بث الموسيقى السويدية سبوتيفاي اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المشتركين في المنصة إلى 205 ملايين مشترك بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وأضافت المنصة خلال الربع الأخير 10 ملايين مشترك جديد.

ووصل إجمالي عدد مستخدمي خدمات سبوتيفاي سواء المجانية أو المدفوعة إلى حوالي 489 مليون مستخدم، مقابل 456 مليون مستخدم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي.

وتتوقع الشركة ارتفاع عدد المشتركين خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو مليوني مشترك، ووصول إجمالي عدد المستخدمين إلى حوالي 500 مليون مستخدم.

في الوقت نفسه زادت إيرادات سبوتيفاي خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 18% إلى حوالي 17ر3 مليارات يورو (43ر3 مليارات دولار).

وزادت إيرادات الشركة من الإعلانات بنسبة 14% سنويا إلى 449 مليون يورو.

يذكر أن سبوتيفاي استثمرت بكثافة خلال السنوات الأخيرة في المدونات الصوتية وغيرها بهدف إيجاد مصادر إضافية للدخل إلى جانب الاشتراكات.

في الوقت نفسه سجلت الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي خسائر صافية بقيمة 270 مليون يورو، مقابل خسائر قيمتها 39 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.