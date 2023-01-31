"كالشوت".. مهرجان لعشّاق التهام البصل في كتالونيا (فيديو)

المصدر: البيان

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شهدت مدينة فالس في منطقة كاتالونيا الإسبانية مسابقة المهرجان الشعبي لبدء موسم أكل البصل الربيعي "كالشوت"، بمشاركة 37 متنافساً، الفائز بينهم هو من يأكل أكبر عدد من البصل خلال مدّة 45 دقيقة.

مهرجان "كالشوت"، الذي أقيم يوم أول أمس الأحد، تصدر المسابقة فيه أدريا واغازين، الذي التهم 222 بصلة، وحلّ في الوصافة رمون كابليرو الذي التهم 215 بصلة، وفي المركز الثالث جاء جوردي أولر الذي التهم 175 بصلة، وفق "يورونيوز".

جدير بالذكر أن البصل الذي يلتهمه المتسابقون، هو بصل طولي يؤكل عادة مشوياً بعد تغطيسه بصلصة خاصة مكوّنة من اللوز المحمّص والبندق والطماطم الخضراء والثوم وزيت الزيتون والخل والفلفل والبقدونس والملح.