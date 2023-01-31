إيقاف بريطانية تستخدم «سكوتر» لتوصيل طفلتها إلى المدرسة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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صادرت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي، دراجة «سكوتر» كهربائية تقودها أم مع طفلتها البالغة من العمر أربع سنوات، بحجة ركوبها السكوتر بشكل خطير لنقل طفلتها الى المدرسة، إلا أنها وُوجهت بانتقاد عنيف لنشرها مقطع فيديو على «تويتر» يظهر فيه ضباط الشرطة يلاحقون الثنائي الذي كان يسير بسرعة بطيئة.

ووفقاً لصحيفة «ذا مترو»، أوقف ضباط شرطة المرور المرأة في ستراود غلوسترشير، وأخذوا السكوتر الذي قالت الشرطة إن الأم تستخدمه «لنقل طفلة صغيرة يومياً». وما كان على المرأة وابنتها سوى المشي إلى المدرسة على الرغم من تحرك السكوتر على طول الرصيف بسرعة أقل من 6 أميال في الساعة.

ويمنع القانون ركوب السكوتر في غلوسترشير، إلا إذا تم استئجارها في غلوستر أو شلتنهام.

أثار الفيديو حالة من الغضب مع شبه إجماع على أن الشرطة أخذت الأمور بعيداً جداً. ورداً على الفيديو كتب أحدهم «أقترح أن تنشروا عن الاستخدام الخطير لهذه الدراجات ولكن لا تشهروا علناً الأم وابنتها»، وكتب آخر «لقد سرقتم بعض البهجة من طفلة في الرابعة، تهانينا! الأسبوع المقبل مصادرة الحلوى عند بوابة المدرسة».