علبة زبدة تثير الذعر أمام منزل مرتضى منصور

المصدر: البيان

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أثارت علبة زبدة الذعر أمام منزل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، في منطقة المهندسين بالقاهرة.

وعثرت الخدمات المعينة لتأمين منزل منصور على جسم غريب في صندوق كرتوني، بعدما ألقاه أحد المارة بصورة مفاجئة، وذلك حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري.

وأُبلغت الجهات الأمنية بالواقعة، لتقوم بمطاردة الشخص الغريب وضبطه، واستدعاء ضباط المفرقعات.

وأوضح مصدر أمني أن الواقعة تعود إلى 10 أيام ماضية، مشيراً إلى أن بحث ماهية الجسم الغريب أسفر عن سلبية البلاغ.

وذكر أن رجال الشرطة قاموا بتمشيط محيط المنزل بواسطة الكلاب البوليسية، بعدما تأكدوا أن العبوة الملقاة ما هي إلا علبة زبدة سرقها المتهم من سيارة.