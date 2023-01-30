مدونة صينية تلتهم القرش الأبيض

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

غرمت السلطات الصينية مدونة بمبلغ 125 ألف يوان (18 الفا و500 دولار)، عقب أن نشرت مقطع فيديو لها وهي تتناول القرش الأبيض الكبير، مما أثار انتقادات على شبكة الانترنت.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين في إقليم نانتشونغ بجنوب غرب سيشوان القول إن المدونة انتهكت قوانين حماية الحياة البرية في الصين، عندما اشترت الحيوان في أبريل العام الماضي، وبعد ذلك قامت بتناوله.

وقال المسؤولون إن المدونة" جين"، دفعت 7700 يوان على موقع تاوباو الخاص بمجموعة علي بابا هولدينغز للتسوق من أجل شراء الحيوان، الذي يصنفه الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة على أنه من الفصائل المعرضة للانقراض، حيث تراجعت أعداده بصورة كبيرة.