ما سبب وجود ثقب في نافذة الطائرة؟

المصدر: البيان

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يفضل الكثير من المسافرين الجلوس بجوار النافذة خلال السفر بالطائرة، لكن هل تساءل البعض يوما أثناء الوجود على متن طائرة، عن سبب وجد ثقب صغير أسفل تلك النوافذ؟

وبحسب ما ذكره موقع «ديلي ستار» البريطاني، لا تبدو الثقوب في نوافذ الطائرات جذابة لكنها تلعب دورًا مهمًا؛ إذ أخبرت إدارة الطيران الفيدرالية موقع «بيزنس إنسايد»: «تتكون نوافذ الطائرة من ثلاثة أجزاء منفصلة، الجزء الخارجي يتعامل مع اختلاف ضغط الهواء، وبفضل الثقوب الصغيرة المتواجدة بالجزء الأوسط والمعروفة باسم «ثقب الفجوة» تحدث موازنة ضغط الهواء».

وقال خبير من إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية، لموقع "Tech Insider"، إن "الفتحة تستخدم لتنظيم ضغط الهواء، لأنه عندما ترتفع الطائرة، ينخفض ضغط الهواء في الخارج مقارنة بضغط الهواء المنظم داخل الطائرة"، وفقا لسكاي نيوز.

وتابع: "مع زيادة الفرق بين الاثنين، يزداد الضغط الفعلي على النوافذ، التي تتكون من 3 ألواح زجاجية".

واستطرد بالقول إنه "توجد فجوة صغيرة من الهواء بين اللوحين الأوسط والخارجي، والثقب موجود في الجزء الأوسط"، لافتا إلى أنه يطلق عليه "متسع (أو ثقب) التنفس" أو "ثقب النزيف" وهو يوازن الضغط بين الكابينة وفجوة الهواء.

ويتعرض الجزء الخارجي للضغط، في حين أن الجزء الأوسط يعمل كحماية في حال فشل الجزء الخارجي.

كما أشار الخبير إلى أن للفتحة دورا آخر كذلك، هو "إطلاق الرطوبة من الفجوة، لمنع تشكل الضباب على نوافذ الطائرة أو تجمدها".