طائر الجنة الأحمر النادر.. أيادٍ آثمة تهدد حياته

المصدر: البيان

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تعبث أيادٍ آثمة بمقدرات الطبيعة، من أجل حفنة المال، فتسكت أصواتاً يفوح منها أعذب الألحان.

فقد حذرت جمعية تعنى بالحفاظ على البيئة من أن طائراً جميلاً يعيش على مجموعة من الجزر في بابوا الغربية مهدد بسبب التجارة غير الشرعية للأصناف النادرة من الطيور.

وينحصر وجود طائر الجنة الأحمر في عدد محدود من الجزر في بابوا الغربية وتشكل حمايته أولوية عام 2023 التي اتخذتها جمعية فونا أند فلورا إنترناشيونال، وهي منظمة غير حكومية معنية بحفظ الحياة البرية في إطار جهود حماية الغابات في راجا أمبات، وهي مجموعة جزر واقعة في قبالة الجانب الشمالي الغربي لشبه جزيرة بيردز هيد على جزيرة غينيا الجديدة.

وفي هذا الإطار، قال متحدث عن الجمعية: "تشكل عروض التودد الساحرة على قمة الشجرة للعديد من الطيور الذكور أمراً رائعاً وخلاباً، بيد أن هذه الأصناف مهددة بتراجع مساكنها البطيء والذي يحصل من دون هوادة إضافة إلى أسرها والمتاجرة بها بشكل غير قانوني. تقوم جمعية فونا أند فلورا بتحديد توزيع طائر الجنة الأحمر على جزيرة وايجيو وتعمل مع المجتمعات المحلية للحد من التهديد الذي تطرحه النشاطات غير الشرعية" وفق اندبندنت عربية.

وسبق لتحقيق أجرته حديثاً مؤسسة مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد أن سلط الضوء على فظائع تهريب الطيور النادرة التي قد يكسب منها المهربون نحو 30 ألف جنيه استرليني (37 ألف دولار) مقابل الطائر الواحد. ويتم بيع العديد من تلك الطيور إلى جامعي الطيور الأثرياء في أوروبا.

وكشفت المؤسسة عن أنه تم أسر العديد من الطيور من خلال مصائد الغراء على أغصان الأشجار وتعرضت أجنحتها وأرجلها للكسر ونفق بعضها أثناء النقل بعد أن تم حشرها في صندوق. وقال مهرب سابق إن هامش الربح من تهريب الطيور كان مرتفعاً للغاية وإن بوسع المهربين كسب الأموال حتى إن تمكن طير أو اثنين من النجاة من الرحلة.

وقال جون سكانلون رئيس جمعية المبادرة العالمية لإنهاء جرائم الحياة البرية: "تذكرنا هذه النتائج المزعجة بأن تهريب الأصناف البرية يصيب كل قارة ويحصل هنا في أوروبا أيضاً. غالباً ما نرى عقوبات منخفضة ونقصاً في تطبيق القانون، مما يجعل جريمة الحياة البرية نشاطاً منخفض الأخطار ومرتفع المكاسب بشكل خطير".

يتميز طائر الجنة بألوانه الجذابة وريشه المزركش بالألوان الأصفر والأزرق والقرمزي والأخضر، وهذه الألوان جعلته من أكثر الطيور جاذبية في العالم، وتكون عادة الذكور ملونة وكبيرة، في حين أن الإناث غالبًا ما يكون لها ألوان أكثر حيادية مثل البني.