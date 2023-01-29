هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ .. البحوث الفلكية تجيب

المصدر: البيان

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أكد الدكتور جاد القاضى، عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، وأن ما يحدث من زلازل في الفترة الأخيرة ضمن نطاقه الطبيعي.

وقال الدكتور جاد القاضى، إن مصر لم تدخل حزام الزلازل حتى الآن ولن تدخل في السنوات المقبلة، مضيفا أننا نشعر بزلازل البحر المتوسط إذا كان عمق الزلزال كبير نسبياً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها مساء دي إم سي المذاع على قناة دي إم سي: " هناك حالة من الهلع على مواقع التواصل الاجتماعي غير المبررة بسبب دراسة اللب الداخلي للأرض.. والدراسة الجديدة بخصوص لب الأرض لا علاقة لها بيوم القيامة أو قصر اليوم".



وتابع: "الأرض عبارة عن طبقات وسمك القشرة الخارجية يصل إلى 45 كيلو متراً، مؤكداً أنه لم يثبت بالدليل القاطع معدل دوران اللب الداخلي للأرض.

وقال الدكتور جاد القاضى، عميد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال اتصال هاتفي لتلفزيون اليوم السابع حول أسباب تعرض مصر مؤخرا لعدة زلازل، أن الشعور بالزلزال كان كبيرا نسبيا، لأن عمق مركز الزلزال أكتر من 50 كم ، وهذا سبب أن عدداً من المواطنين فى القاهرة الكبرى وعدد من مدن الدلتا شعروا به.



وأكد الدكتور القاضى، أن ما يحدث من زلازل في نطاقها الطبيعي، وكل ما حدث أنه أصبحت هناك تحدثيات وأجهزة ومقياس لكل الزلازل أيا كانت قوتها الجزء الثاني هو أنه أصبح هناك تواصل مباشر مع كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، بالتالى الناس أصبحت تسمع كثيراً عن الزلازل، مؤكدا أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، وأن ما يحدث في نطاق الطبيعي.