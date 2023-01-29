أكبر الفئران سناً يستعد لدخول «غينيس»

المصدر: دبي - البيان

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يسعى مسؤولون في حديقة حيوان سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى تسجيل الفأر «بات» في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بوصفه أكبر فأر في العالم من حيث السن، وفق «سكاي نيوز عربية».

وقال التحالف الذي يدير الحديقة إنه يعتقد أن «بات» البالغ من العمر 9 سنوات و5 أشهر «أكبر فأر سناً على قيد الحياة في العالم».

ويمكن أن يعيش الفأر حوالي 3 سنوات، لكن بسبب كثرة أعدائه فإنه نادراً ما يصل لهذا العمر سالماً.

والفأر من نوع «جيب المحيط»، وهو أصغر أنواع الفئران حجماً في أمريكا الشمالية.

وحسبما أفادت وكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، فقد أنشأت حديقة الحيوان برنامجاً لتربية وإعادة تكاثر هذا النوع من الفئران عام 2012، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض أعداده.

وولد الفأر «بات» في حديقة حيوان سان دييغو يوم 12 يوليو 2013، وسمي بهذا الاسم تيمناً بالممثل باتريك ستيوارت. يذكر أن أكبر فأر سناً سجلته «غينيس» كان اسمه «فريتزي»، وتوفي عام 1985 عن عمر 7 سنوات و7 أشهر.